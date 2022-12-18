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Messi'den yeni rekor. Alman efsane Matthaus'un rekoru kırıldı

Dünya Kupası'nda final maçına çıkan Lionel Messi, yeni bir rekorun sahibi oldu.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 17:48
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Alman efsane Matthaus'un rekoru kırıldı. Messi'den yeni rekor

Messi'den yeni rekor. Alman efsane Matthaus'un rekoru kırıldı
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Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya geliyor. Lionel Messi'nin Fransa maçına çıkması ile yeni bir rekor kırıldı.

KUPA TARİHİNİN EN ÇOK MAÇA ÇIKAN OYUNCUSU OLDU

Arjantin'in yıldızı Lionel Messi  Dünya Kupası tarihindeki 26. maçına çıkarak kupa tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu olma rekorunu elde etti. 

Bu rekor, daha önce 25 maç ile Alman efsane Lotar Matthaus'undu.

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