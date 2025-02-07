Alman ithalatında sürpriz yükseliş

Almanya, Aralık 2024'te ithalat rakamlarında önceki aya göre %2,1’lik artış kaydederek toplam 111,1 milyar Euro’ya ulaştı. Bu sonuç, piyasaların öngördüğü %1,8’lik büyüme beklentisini aşarken, bir önceki ay revize edilen %2,7’lik düşüşün tersine dönüldüğünü gösteriyor. Federal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan veriler, Almanya'nın dış ticaret dengesi açısından önemli ipuçları sunuyor.

AB içindeki ticarette, özellikle Euro bölgesinden gelen ürünlerde %4,0 artış (Euro bölgesi), Euro bölgesi dışından gelen ürünlerde ise %2,9 artış gözlendi. AB genelinde yapılan alışverişlerde ise toplamda %3,6’lık bir artış gerçekleşti. Üçüncü ülkelerden gelen ithalat ise %0,5 artışla kayda geçti. Bu kapsamda, ABD'den gelen ithalat %3,0 artarken, Rusya’dan gelen ithalat %14,4 oranında yükseldi. Buna karşın, Çin’den gelen ithalat %1,0 gerilerken, Birleşik Krallık’tan gelen ürünlerde %3,0’lık düşüş yaşandı.

Uzmanlar, Aralık ayındaki bu beklenmedik artışın Almanya’nın dış ticaret stratejisinde yeni bir dönemin habercisi olabileceğini ifade ediyor. ABD ve Rusya’dan gelen artış, küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ve tedarik zinciri yeniden yapılanması gibi etkenlerin bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Özellikle otomotiv, makine, kimya ve enerji sektörlerinde farklı dinamiklerin yaşanması, ülkenin ithalat performansını sektör bazında çeşitlendiriyor.

Tüm yıl boyunca, 2024 itibarıyla Almanya'nın ithalatı, 2023 yılına göre %2,8 oranında gerileyerek toplamda 1,32 trilyon Euro’ya ulaştı. Bu düşüş, iç talepteki yavaşlama, ekonomik belirsizlikler ve küresel kriz ortamının etkilerini yansıtıyor. Ekonomistler, bu çelişkili tabloyu değerlendirirken, hem olumlu hem de risk taşıyan unsurların bulunduğunu belirtiyor.

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Federal İstatistik Ofisi’nin yayımladığı bu veriler, Almanya’nın ekonomik görünümünü yeniden değerlendirme açısından büyük önem taşıyor. AB ülkeleri arasında artan işbirliği ve stratejik ortaklıklar, ithalat rakamlarındaki olumlu değişimin temel nedenleri arasında sayılırken, uzmanlar 2025 yılının ilk çeyreğinde benzer dalgalanmaların devam edebileceğini öngörüyor. Ayrıca, ülkenin ticaret politikasında çeşitliliğe gidilmesi ve tedarik zincirindeki aksaklıkların giderilmesi için yeni stratejiler geliştirilmesi, uzun vadeli ekonomik istikrar açısından kritik önem arz ediyor.

Analistler, küresel ekonomik dalgalanmaların, enerji fiyatlarındaki oynaklık ve jeopolitik risklerin Almanya’nın ithalat performansı üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor. Bu gelişmeler ışığında, Almanya’nın ihracat ve ithalat stratejilerinde yapılacak revizyonların, ülke ekonomisinin geleceğini şekillendireceği düşünülüyor. Yakın gelecekte açıklanacak olan detaylı raporlar ve veriler, bu trendin devam edip etmeyeceğine dair daha net bir tablo ortaya koyacak.