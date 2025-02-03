Trump’ın gümrük tarifeleri Almanya’nın önde gelen borsa endeksi DAX’ı çökertti

ABD’nin Çin, Kanada ve Meksika’ya karşı uygulamaya koyduğu yeni gümrük tarifeleri, finans piyasalarında büyük tedirginliğe yol açtı. Almanya’nın önde gelen borsa endeksi DAX, haftanın ilk işlem gününe 450 puanlık sert düşüşle başladı.

Düsseldorf – Küresel ticaretteki yeni gümrük gerçekliği, borsaları derin bir krize sürüklüyor. Asya piyasalarındaki sert kayıpların ardından DAX, pazartesi günü açılışta yüzde 2,2 değer kaybederek 21.265 puana geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump, tüm uyarılara rağmen Meksika, Kanada ve Çin'den gelen ithalata yönelik yüksek gümrük tarifelerini yürürlüğe koyacağını duyurdu. Cumartesi günü kararnameyle ilan edilen yeni tarifeler kapsamında: Meksika ve Kanada'dan ithal edilen çoğu ürüne yüzde 25, Çin'den gelen tüm ithalata yüzde 10 ve Kanada’dan alınan enerji ürünlerine yüzde 10 oranında ek vergi uygulanacak. Yeni tarifeler, salı gününden itibaren yürürlüğe girecek.

TİCARET SAVAŞLARI KIZIŞIYOR

Meksika ve Kanada, Trump’ın hamlesine hızlı karşılık vererek misilleme tarifeleri açıkladı. Uzmanlar, bu gelişmenin küresel çapta bir ticaret savaşını tetikleyebileceği konusunda uyarıyor.

Trump, yaptığı açıklamalarda Avrupa Birliği'ne karşı da benzer önlemler alabileceğinin sinyallerini vermişti. Bunun gerçekleşmesi halinde Avrupa ülkelerinin de ABD’den gelen ürünlere karşı ek vergiler getirebileceği belirtiliyor.

Piyasalardaki belirsizlik devam ederken, yatırımcılar gelecek günlerde daha fazla dalgalanma bekliyor.