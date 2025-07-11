Alman Palamentosu'nda Srebrenitsa gerginliği: Sırt dönerek tepki gösterdiler

Almanya Federal Meclisi'nde, Srebrenitsa soykırımının 30. yılı anma oturumunda aşırı sağcı AfD'nin tutumu büyük tepki çekti. AfD milletvekilleri Alexander Wolf ve Martin Sichert’in konuşmaları, özellikle soykırımın inkâr edilmesi ve anmanın iç siyasete alet edilmesi nedeniyle diğer partilerin sert tepkisini topladı. SPD ve Sol Parti milletvekilleri, Sichert konuşurken sırtlarını dönerek protesto etti.

AfD’li Wolf, 1995’te 8000’den fazla Boşnak erkeğin sistematik şekilde öldürüldüğü katliamın "genel olarak kadın ve çocukların esirgenmesiyle" soykırım sayılmaması gerektiğini savundu. SPD’li Siemtje Möller, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı kararlarını hatırlatarak, bu suçun açık bir soykırım olduğunu belirtti. CDU milletvekili Jürgen Hardt ise AfD'li vekillerin kurbanları değil, failleri savunduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, konuşmasında Alman hükümetinin Srebrenitsa’daki olayları resmen soykırım olarak tanıdığını vurguladı. Wadephul, Meclis misafirleri arasında yer alan kurban yakınlarına ve Bosna Hersek büyükelçisine yaşatılan bu utanç verici tartışma nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi.