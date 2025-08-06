Alman parlamenterin yardımcısı Çin casusu çıktı

Almanya'nın Dresden kentinde başlayan dikkat çekici bir dava, ülkede son dönemde artan casusluk vakalarının en çarpıcısı olmaya aday. 44 yaşındaki Jian Guo, Alman vatandaşı ve Çin kökenli bir isim. Kendisi, Avrupa Parlamentosu’nda Almanya için Alternatif (AfD) partisinden seçilen aşırı sağcı eski Avrupa Parlamentosu üyesi Maximilian Krah’ın eski yardımcılarından biri. Ancak Almanya Federal Savcılığı’na göre, Guo’nun görevi yalnızca parlamenter destekle sınırlı değildi.

2002 yılından bu yana Çin istihbarat servisiyle bağlantılı olduğu öne sürülen Guo, 2019’dan 2024’e kadar Avrupa Parlamentosu'nda görev yaptı. Savcılığa göre bu süre zarfında Çin’e aktarılmak üzere 500’ün üzerinde belge topladı. Belgeler arasında bazıları "yüksek gizlilik derecesi" taşıyordu. Guo’nun 2024 Nisan ayında gözaltına alınması, dönemin AfD Avrupa seçimleri listesinin başında yer alan Krah’ın imajına büyük darbe vurdu.

AFD VE ASKERÎ BİLGİLER HEDEFTEYDİ

Guo hakkında yöneltilen suçlamalar yalnızca Avrupa Parlamentosu’yla sınırlı değil. Federal Savcılık, Guo’nun aynı zamanda Almanya’daki Çinli muhalifleri takip ettiğini ve bu kişiler hakkında da bilgi topladığını belirtti. Özellikle Çin karşıtı kimliğiyle sosyal medyada öne çıkması, onun istihbarat faaliyeti için kamuflaj işlevi gördü.

AfD içerisindeki siyasi çekişmeleri de Çin’e raporladığı öne sürülen Guo’nun, parti lideri Alice Weidel’in özel yaşamına dair bilgileri Çin’e ilettiği iddia ediliyor. Alman haftalık dergisi Der Spiegel, güvenlik güçlerinin Guo'nun bilgisayarında Çince yazılmış belgeler bulduğunu, bu belgelerde AfD içi çatışmalar ve Weidel'in kişisel hayatına dair detayların yer aldığını bildirdi. Krah ise Der Spiegel’e verdiği demeçte, eski yardımcısıyla hiçbir özel bilgi paylaşmadığını savundu.

LOJİSTİK FİRMASINDA ÇALIŞAN KADIN DA SANIK

Guo'nun yargılandığı dava, yalnızca onunla sınırlı değil. Yine Dresden'de aynı davada yargılanan Yaqi X. adlı bir kadın, Leipzig/Halle Havalimanı'nda çalıştığı lojistik firması üzerinden askerî sevkiyatlara dair bilgi sızdırmakla suçlanıyor. Alman savcılığı, bu bilgilerin Rheinmetall gibi savunma sanayi firmalarına ilişkin detaylar içerdiğini belirtti. Çin’in bu verilerle Avrupa’daki askerî faaliyetleri izlediği ihtimali üzerine Alman yetkililer alarma geçti.

Guo’nun davası, Almanya’da son aylarda Rusya ve Çin adına casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan diğer kişilerin yargı süreçleriyle eş zamanlı yürütülüyor. Pekin yönetimi ise suçlamaları “kötü niyetli iftiralar” ve “siyasi manipülasyon” olarak tanımlayarak tepki gösterdi.