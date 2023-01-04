4 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Almanya'da telgraf gönderme dönemi sona erdi

Alman Posta İdaresi, Almanya'da bir zamanlar popüler olan telgraf hizmetlerinin yeni yılda sona erdiğini duyurdu.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 15:52
Takip Et

Alman Posta İdaresi duyurdu. Telgraf gönderme dönemi sona erdi

Almanya'da telgraf gönderme dönemi sona erdi
+
Aa
-

Deutsche Post'tan yapılan açıklamada, 2018 yılından itibaren yurt dışı noktalara telgraf hizmeti verilmediği hatırlatılarak, yeni yılda yurt içi telgraf hizmetlerinin de sonlandırıldığı belirtildi.

Son yıllarda aylık ortalama 200-300 telgraf gönderildiği bildirilen açıklamada, geçen yılın son gününde ise 3 bin 228 telgrafın hatıra için son kez gönderildiği kaydedildi.

Almanya'da 160 karaktere kadar bir telgraf göndermek, en az 12,57 avroya mal oluyordu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
1
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
2
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
3
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
4
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
5
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
6
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
﻿Selcan Taşçı Sinan Ateş cinayetini açıkladı: Suikastın yapıldığı yer Ankara. Ülkenin başkenti. Devletin kalbi!
7
﻿Selcan Taşçı Sinan Ateş cinayetini açıkladı: Suikastın yapıldığı yer Ankara. Ülkenin başkenti. Devletin kalbi!
﻿Selcan Taşçı Sinan Ateş cinayetini açıkladı: Suikastın yapıldığı yer Ankara. Ülkenin başkenti. Devletin kalbi!
﻿Almanya'da telgraf gönderme dönemi sona erdi
﻿Almanya'da telgraf gönderme dönemi sona erdi
﻿Almanya'da telgraf gönderme dönemi sona erdi
﻿Yunanistan medyası: ABD, Doğu Akdeniz’de arabulucu olabilir
﻿Yunanistan medyası: ABD, Doğu Akdeniz’de arabulucu olabilir
﻿Yunanistan medyası: ABD, Doğu Akdeniz’de arabulucu olabilir
﻿İstinaftan Şebnem Korur Fincancı kararı
﻿İstinaftan Şebnem Korur Fincancı kararı
﻿İstinaftan Şebnem Korur Fincancı kararı
﻿Ülkü'ye acı veda. Korkunç detayı baba açıkladı
﻿Ülkü'ye acı veda. Korkunç detayı baba açıkladı
﻿Ülkü'ye acı veda. Korkunç detayı baba açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.