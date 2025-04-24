Alman Profesör’den korkutan büyük İstanbul depremi uyarısı! 7.4'ü geçebilir

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Alman Profesör’den korkutan büyük İstanbul depremi uyarısı! 7.4'ü geçebilir

Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük panik ve endişeye neden olurken, deprem uzmanları ikiye bölündü. Alman sismolog Prof. Dr. Marco Bohnhoff, dün meydana gelen depremle ilgili “Ya ana depremdi ya da daha büyüğü yolda” diyerek İstanbul için öngördüğü iki senaryoyu açıkladı.

Dün Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından deprem uzmanları ikiye bölündü. Bazı uzmanlar "Marmara'da deprem riski bitti" derken, bazı isimler de tehlikenin daha da yaklaştığını söyledi.

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ALMAN PROFESÖRDEN İKİ DEPREM ÖNGÖRÜSÜ

Büyük İstanbul depremi riskinin devam edip etmediğiyle ilgili olarak iki olası senaryoyu işaret eden Prof. Bohnhoff, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'YA ANA DEPREMDİ YA DA DAHA BÜYÜĞÜ YOLDA'

Prof. Bohnhoff ‘a göre, bu depremin "ana şok" olduğu ve sadece artçıların devam edeceği yönünde. İkinci ise, asıl büyük depremin henüz gerçekleşmediği ve bu sarsıntının onun bir uyarıcısı olabileceği yönünde.

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"7.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM YAŞANABİLİR”

Prof. Bohnhoff, ikinci senaryonun geçerli olması durumunda, Marmara’da 7.4 büyüklüğüne ulaşabilecek bir depremin yaşanabileceğini belirtti.

GERİLİM İSTANBUL’A DOĞRU TAŞINDI

Uzmanlara göre, son deprem Marmara fay hattındaki gerilimi İstanbul’a doğru taşıdı. Bu da megakent çevresinde yeni ve daha büyük bir sarsıntının olasılığını artırıyor.

ARTÇILAR HAFTALARCA SÜREBİLİR

Bohnhoff, bölgede artçı depremlerin günlerce hatta haftalarca sürebileceğini söyledi. Ancak bu sarsıntıların genellikle 5 büyüklüğünü geçmeyeceğini belirtti.

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