Alman turistleri taşıyan araç devrildi. 1 kişi hayatını kaybetti 24 kişi yaralandı

Denizli Buldan'da meydana gelen kazada, Pamukkale’nin Karahayıt Mahallesi’ndeki bir otelde konaklayan 22 Alman turisti taşıyan tur midibüsü, karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan midibüs devrilerek şarampole sürüklendi.
Alman turistleri Buldan gezisine götürmek üzere yola çıkan tur midibüsü, Buldan-Tosunlar karayolunun 10’ucu kilometresine geldiğinde Manisa’dan Denizli’ye gitmekte olan otomobil il kafa kafaya çarpıştı. Altına aldığı otomobili silindir gibi ezen tur midibüsü, aracı yolun sağındaki şarampole kadar metrelerce sürükledi.
MİDİBÜSÜN EZDİĞİ OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Midibüsün atında ezilen sürücü, olay yerine hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan 22 Alman turist ve 2 Türk midibüs personeli, ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi. Midibüs ezdiği otomobil sürücünün cenazesini çıkarmak için çalışma başlatıldı.