Almanlar'ı Avrupa Şampiyonluğu öncesi korku sardı

Millilerimize 3-2 mağlup olan Almanya'da sergilediğimiz harika oyun gündem oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Almanlar'ı Avrupa Şampiyonluğu öncesi korku sardı

A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında Almanya ile karşı karşıya geldi.

Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadelede millilerimiz ev sahibi ekibi 3-2 mağlup etti.

Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Yusuf Sarı kaydetti. Almanya’nın gollerini ise Kai Havertz ve Nicolas Füllkrug attı.

"TÜRKİYE'NİN FUTBOLU MULLER'İ KIZDIRDI"
Millilerin bu galibiyeti ev sahibi ekipte büyük bir şakınlık yarattı. Yaşanan mağlubiyeti manşetine taşıyan Almanya’nın en ünlü gazetelerinden Bild, “Türkiye'nin futbolu ve statdaki atmosfer Müller'i kızdırdı” ifadelerini kullandı.

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