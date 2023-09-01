Almanların yüzde 79'u hükümetin icraatından memnun değil

Almanya'da yapılan bir ankette ülkede yaşayanların yüzde 79'unun, hükümetin çalışmalarından memnun olmadığı ortaya çıktı.

KAYNAK: AA
Almanların yüzde 79'u hükümetin icraatından memnun değil

Kamu yayıncısı ARD'nin yaptırdığı anket sonucuna göre, katılımcıların 79'u; Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partiden (FDP) oluşan koalisyon hükümetinden memnun değil.

Katılımcıların sadece yüzde 19'unun hükümetin çalışmalarından memnun olduğu, yüzde 2'lik kesimin ise bu konuda görüş belirtmediği ifade edildi.

Ankette muhalefette bulunan Hristiyan Birlik Partilerinin (CDS-CSU) oy oranının yüzde 29, SPD'nin yüzde 14, Yeşiller'in yüzde 16 ve FDP'nin ise yüzde 6 olarak belirlendi.

Son dönemde oylarını artırdığı görülen aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) oy oranı ise yüzde 22 olarak tespit edildi.

1310 kişiyle yapılan ankete katılanların, Almanya'daki en önemli sorunların ilk sırasında ekonomiyi ve göçü gördükleri kaydedildi.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Son Haberler
İstanbul’da sessiz işgal afişleri asıldı: Ey işgalci, misafirlik vakti geçti memleketine dön Güncel
İstanbul’da sessiz işgal afişleri asıldı: Ey işgalci, misafirlik vakti geçti memleketine dön
Ümit Karan 'Biz gerizekalıydık' diyerek isyan etti Spor
Ümit Karan 'Biz gerizekalıydık' diyerek isyan etti
İngiliz ekibinden Fenerbahçe'ye ilginç teklif: Batshuayi'nin sözleşmesini uzatın Spor
İngiliz ekibinden Fenerbahçe'ye ilginç teklif: Batshuayi'nin sözleşmesini uzatın
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? Keşfet
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Yazın aylarında kirlenen suyun zararı ortaya çıktı Sağlık
Yazın aylarında kirlenen suyun zararı ortaya çıktı
Zafer Arapkirli’den Acun Ilıcalı’ya gel yer değiştirelim biraz da biz mutsuz olalım çağrısı Güncel
Zafer Arapkirli’den Acun Ilıcalı’ya gel yer değiştirelim biraz da biz mutsuz olalım çağrısı