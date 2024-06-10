Almanya 10 binini sınır dışı etti. Türkiye’ye gelecekler

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Almanya 10 binini sınır dışı etti. Türkiye’ye gelecekler

Almanya’nın bu yıl ülkeye kaçak giren 14 bin 500 Türk’ten 10 bin 700’ünü sınır dışı edeceği belirtildi.

Almanya’nın kaçak Türklerle ilgili flaş bir adım attığı iddia edildi. Bu yılın ilk 5 ayında Almanya’ya kaçak olarak 14 bin 451 Türk gitti. 89 Türk’e iltica hakkı verildiği ve 73 Türk’e ise yasal koruma statüsü sağlandığı öğrenildi.

Almanya’nın bunlardan 10 bin 724’ünün iltica talebi reddederek sınır dışı edeceği ileri sürüldü. Dolayısıyla itiraz süreçleri olumsuz bitenler kısa sürede sınır dışı edilecek.

Suriyeli ve Afganları daha çok olan Almanya’nın Türklere kapılarını kapatması dikkat çekti.

Yine yılın il 5 ayında Almanya’ya 33 bin 556 Suriyeli gitti. Kaçak gelen Suriyelilerin yüzde 84.9’unun iltica talebi kabul edildi.

TÜRKLERE KAPILAR KAPAN DI MI?

Alınan bilgilere göre, sadece 14 Suriyelinin ilticası reddedildi. Afganlara bakıldığında ise 16 bin 950 Afgan iltica talebinde bulundu. Afganların yüzde 76.1’inin ilticasına olumlu yanıt geldi.

Ayrıca Irak, Somali, İran, Gine, gibi ülkelerden gelen kaçakların iltica kabul oranları Türkler’in ortalama üç katı olduğu da öğrenildi.

Öte yandan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya sınırları içerisinde ağır suç işleyen Afganistan ve Suriyelileri sınır dışı edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

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