Almanya 2 savaş gemisini Asya-Pasifik'e yolladı. Çin Hükümeti kırmızı alarma geçti:

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Wilhelmshaven'daki Kuzey Alman Donanma Üssü’nde yaptığı açıklamada Güney Çin Denizi’nde artan gerilimin seyrüsefer özgürlüğü ve ticaret yollarında serbest geçiş üzerinde baskı yarattığını belirtti. Avrupa'nın dış ticaretinin yaklaşık %40'ının Güney Çin Denizi üzerinden gerçekleştiğinin altını çizen Pistorius, bölgedeki güvenliğin bütün Avrupa için hayati önem taşıdığına vurgu yaptı. Alman Bakan sözleri “Uluslararası kurallara dayalı düzeni desteklemek için Hint-Pasifik'te var olmak zorundayız. Gönderdiğimiz bu iki savaş gemisinin bölgede güvenlik sağlamaktan başka bir amacı bulunmuyor. Çin Hükümeti’nin endişelerimize saygı duymasını ve zorluk çıkartmamasını bekliyoruz” diye sonlandırdı.

Almanya’nın bölgeye gönderdiği gemilerden biri Frankfurt’taki Wilhelmshaven'dan yola çıkarken, Baden-Wuerttemberg adlı fırkateyn, İspanya'nın Rota Limanı’ndan ayrıldı. Gemiler açık denizde buluştuktan sonra Kanada'daki Halifax'a uğrayıp, oradan Hint-Pasifik'e doğru yol alacaklar.

Gemilerin Güney Çin Denizi'nden geçeceği açıklanmış olsa da ABD Donanması’nın yaptığı gibi Tayvan Boğazı'ndan geçip geçmeyecekleri konusunda hiçbir bilgi bulunmuyor. Pistorius konu hakkında diplomatik bir açıklama yaparak “Birkaç müttefik donanma gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçtiğine göre, bunu düşünebiliriz ama şu anda alınmış bir karar yok” dedi

Çin’in kendi deniz sahası olarak tanımladığı bu bölgeden Alman gemilerinin geçmesi, Almanya'nın en büyük ticari ortağı Çin’i kızdıracağında şüphe yok.

Çin hükümeti uluslararası mahkeme kararlarına karşı çıkarak Güney Çin Denizi'nin neredeyse tamamını kendisine ait kabul ediyor. Bununla da kalmayan Çin hükümeti, demokratik yollarla yönetilen Tayvan'ın güçlü itirazlarına rağmen, Tayvan'ın kendi toprağı olduğunda da ısrarcı.