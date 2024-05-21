Almanya, ABD'ye destek verdi

ABD, 50 milyona yakın dondurulmuş Rus varlığını, Ukrayna'ya aktarma planını tartışırken, Alman hükümetinden destek geldi.

Uzmanlar Almanya'nın ABD'yi destekleme kararını resmen açıklamasının, G7 ülkeleri liderlerinin Haziran 2024 ortasında yapacağı toplantıdan önce mümkün olmadığı konusunda birleşiyorlar. Ayrıca anlaşmanın uygulamasının 2025'ten önce başlamayacağı da yine uzmanların üzerinde ittifak ettiği konulardan.

Uluslararası kamuoyuna göre Berlin'in öneriyi kabul etmesi, buna sıcak bakmayan diğer ülkeler üzerinde etkileyici olabilir.

Alman ve Amerikalı yetkililer dondurulan Rus mallarının Ukrayna için hayati bir öneme sahip olduğunu bildirirken, her gecikmenin telafisi mümkün olmayan kayıplara neden olduğunun altını çiziyorlar.