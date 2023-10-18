Almanya başbakanı Scholz'dan İsrail’e destek: Kendilerini savunma hakları var

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği ve ilk belirlemelere göre 800 kişinin hayatını kaybetmesine sebebiyet veren saldırının ardından sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yaptı.

Scholz, resmi ziyaret için gittiği Tel Aviv’den dönüşü sırasında yaptığı paylaşımda, Hamas'ın saldırılarına atıfta bulunarak, "Acımasız terör. Savunmasız sivillerin infazı. Öldürülen bebekler, kaçırılan çocuklar. Aşağılanmış Holokost kurtulanları. Kanımızı donduruyor." diye yazdı.

Scholz, paylaşımının devamında, "İsrail'in buna karşı kendini savunma hakkı vardır. Bir devletin vatandaşlarını koruma görevi vardır" ifadesine yer verdi.

AYRILIRKEN SİREN SESLERİ ÇALDI

Öte yandan Scholz, resmi ziyaretinin bitmesinin ardından Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndan ayrılmak üzere uçağa bindiği sırada Hamas'ın roketli saldırı düzenlemesi nedeniyle sirenler çalınca uçağını tahliye etmek zorunda kaldı.

Scholz yakındaki bir sığınağa giderken, uçakta bulunanlar ise yere yatıp sirenler bitene kadar yerde bekledi.