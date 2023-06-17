Almanya Başbakanı Scholz’dan NATO tatbikatı yapılan üsse ziyaret

NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı Air Defender 2023 devam ediyor. Tatbikata ev sahipliği yapan Almanya’nın Başbakanı Olaf Scholz, bugün öğlen saatlerinde Schleswig-Holstein eyaletindeki iki ana tatbikat alanından biri olan Jagel Askeri Hava Üssü'nü ziyaret etti. Askeri yetkililerden tatbikat hakkında bilgi alan Scholz, bir Eurofighter savaş uçağının kokpitine geçerek incelemelerde bulundu. Daha sonra NATO askerleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Olaf Scholz, kısa bir basın açıklaması yaptı.

"SINIRLARIMIZIN HER SANTİMETRESİNİ SAVUNMAYA HAZIRIZ“

Başbakan Scholz, bu tatbikatın NATO topraklarının her santimetresini savunmaya hazır olduklarını göstermek açısından önemli bir mesaj verdiğini vurguladı. Scholz, “Bu NATO partnerlerinin birlikte uyumlu çalıştıklarını gösteren çok önemi bir tatbikat. Ayrıca ulusal ve ittifak sınırlarının savunması için hazır olduğumuzun, birlikte çalıştığımızın, iyi hazırlandığımızın ve bu sözlerimizin ciddiye alınması gerektiğinin bir göstergesidir“ ifadelerini kullandı.

TATBİKAT 23 HAZİRAN’DA SONA ERECEK

Pazartesi günü başlayan Air Defender 2023’e 70'i Almanya'dan olmak üzere 25 ülkeden toplam 250 uçak katılıyor. Hazırlık aşaması 5 yıl süren ve 23 Haziran’da sona ermesi planlanan tatbikat süresince Alman Hava Kuvvetleri liderliğinde 10 bin asker eğitim alacak. Türkiye de tatbikata 3 adet F-16 savaş uçağıyla iştirak ediyor. Her gün üç birleşik hava operasyonunun gerçekleştirildiği tatbikat boyunca yaklaşık 2 bin uçuşun yapılması planlanıyor.

(İHA)