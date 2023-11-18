Almanya Başbakanı Scholz'dan toplantı sonrası 'farklı görüşlere sahibiz' paylaşımı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısı ardından sosyal medya hesabından bir değerlendirme paylaşımında bulundu.

Almanya Başbakanı Scholz'dan toplantı sonrası 'farklı görüşlere sahibiz' paylaşımı

Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un düzenlediği ortak basın toplantısında Filistin konusu ve Eurofighter savaş uçağı ile ilgili Erdoğan'ın sözleri sonrası Almanya Başbakanı sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama paylaştı.

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"ÇOK FARKLI GÖRÜŞLERE SAHİBİZ"

Olaf Scholz X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ortadoğu sorununa dair çok farklı görüşlere sahibiz. Doğrudan konuşmanın bu kadar önemli olmasının nedeni tam olarak budur.

Açıkça söylüyorum: Almanya için İsrail'in var olma hakkı tartışılmazdır.

Ülkemizde antisemitizme yer yok, aynı zamanda diyoruz ki: Her can eşittir, Gazze'deki Filistinli sivil halkın acısı da bizi üzüyor.

Almanya en büyük insani yardım bağışçılarından biridir ve şimdi yardımımızı yeniden artırdık" ifadelerini kullandı.

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