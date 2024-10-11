Almanya Başbakanı Türkiye'ye gelecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Almanya Başbakanı Türkiye'ye gelecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 19 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 19 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek.

TÜRKEVİ'NDE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Son olarak ikili, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York’taki Türkevi’nde bir araya gelmişti. Görüşmede Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri, İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında sergilediği sistematik saldırılar, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması, bölgesel ve küresel konular ele almışlardı.

2022 yılında Almanya Başbakanı Olaf Scholz, günübirlik Türkiye’yi ziyaret ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’da günübirlik olarak 2023 yılında Almanya’ya gitmişti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 19 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek.

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