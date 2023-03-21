Almanya itibardan tasarruf etti. Halka ev lazım diyerek Başbakanlık binasının büyütülmesini reddettiler

FreiePresse’de ve Zdfheute'de yer alan bilgilere göre, Almanya'nın Maliye Bakanlığı, projesi 322 milyon Euro tutan ve maliyeti 800 milyon Euro'yu bulacak olan, başbakanlık binasının büyütülüp yeni maliye bakanlığı büroları eklenmesi projesini “Borcu azaltmak yerine çoğaltmayalım. Yerine halk için evler yapacağız” diyerek reddetti.

Federal Maliye Bakanı bir sinyal göndermek istiyor ve hizmetinin genişletilmesini sorguluyor, devreye bir alternatif getiriyor. Maliye Bakanı Christian Lindner, bakanlığının büyütülmesine yönelik önceki planlara bağlı kalmak istemiyor.

FDP'nin başkanı "Uygun fiyatlı konut eksiğimiz var. Bu nedenle kıt alanı yeni bakanlıklar için kullanmak pek mantıklı değil" dedi. Bunun yerine şimdi burada yaşam alanı yaratılıp yaratılamayacağını kontrol edeceğiz.” açıklamasını yaptı.

Bakan Lindner, “Almanya’nın ödenebilir yeni konutlara ihtiyacı var. O nedenle biz o arsa üzerinde yeni konutlar inşa edilmesini istiyoruz” dedi.

Devamında Linder “Borçtan kurtulmalıyız. Bunun için gerek olmayan projelerden vazgeçmeliyiz” ifadelerini kullandı.

"ARZU EDİLEN AMA GEREKLİ OLMAYAN BİR PROJE"

2019'dan beri Maliye Bakanlığı'nın Berlin'deki Wilhelmstraße'de genişletilmesi için planlar yapılıyor. İnşaat tasarım aşamasındadır. Federal hükümetin bütçe anlaşmazlığında, Lindner kısa bir süre önce, inşaat hazırlıklarına başlanmış olan Şansölyelik için benzer bir uzantıyı sorguladı.

Çizimleri ile göz kamaştıran itibarlı binalar yerine başbakanlık görevlilerinin bir kısmı, küçülen meclis binasında görev yapacak.

400 BİN YENİ KONUT

Alman Maliye Bakanı, liberal Christian Lindner, göreve başlarken 400 bin yeni konut sözü vermişti. Bunun yarısı gerçekleşirken başbakanlığa yakın konumlarda da yeni konutlar inşa edilecek.

600 İLA 800 MİLYON AVRO CİVARINDAYDI

Genişletmenin arkasındaki orijinal fikir, daha önce başkentte altı başka yerde çalışan çalışanları merkezi olarak barındırmaktı. Binanın 600 ila 800 milyon avroya mal olması ve en erken 2025'e kadar inşa edilmemesi gerekiyor. Planlama, 2019 yılında dönemin Maliye Bakanı ve şu anki Federal Şansölye Olaf Scholz tarafından yaptırıldı.