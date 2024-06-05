Almanya çifte vatandaşlık dönemini başlatıyor! Tarih verildi

Almanya, çoklu vatandaşlık politikasında önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Yeni düzenleme ile, çifte vatandaşlık engellerinin kaldırılması ve çoklu vatandaşlık hakkının genişletilmesi öngörülüyor. Beklentiler, bu yasanın Almanya'da ikamet eden ve Alman vatandaşlığına geçiş yapmayı düşünen Türk kökenli bireyler arasında büyük bir talep yaratması yönünde. Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, 27 Haziran itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni çifte vatandaşlık düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu.

İzbul, daha önceden Alman vatandaşlığını kabul etmiş kişilerin, Türk vatandaşlığına dönüş işlemlerini konsolosluklar aracılığıyla gerçekleştirebileceklerini ifade etti. Ayrıca, vatandaşlık servisi yetkilisi Beyza Usta, Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve süreç hakkında bilgi içeren bir broşürün dijital platformlar üzerinden erişime açıldığını duyurdu.

Düsseldorf Başkonsolosluğu ve Vatandaşlık Hizmetleri yetkilisi Beyza Usta, Türk vatandaşlarının konsolosluklara bağlı olarak başvurularını yapabileceklerini bildirdi. Usta, konsolosluk.gov.tr üzerinden alınacak randevular sonrasında, Türk vatandaşlığına yeniden kabul için gerekli belgelerin, doğru bilgiler verilmesi halinde ilgililere iletilip, pasaport ve kimlik bilgileriyle birlikte dilekçelerin konsolosluklara şahsen teslim edilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Alman vatandaşlığına geçiş sonrası yaşanan evlilik, boşanma, doğum veya vefat gibi hayati değişikliklerin belgelendirilmesi sürecinde, başkonsoloslukların tercüman listesindeki kişilere belgelerin tercüme ettirilmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.