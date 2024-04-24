Almanya Cumhurbaşkanı İmamoğlu’nun ardından Mansur Yavaş’la da görüştü

Kaynak: DHA
Almanya Cumhurbaşkanı İmamoğlu’nun ardından Mansur Yavaş’la da görüştü
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in Türkiye'ye resmi ziyareti kapsamında bir araya geldi.

Mansur Yavaş, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir araya geldi.

Görüşme, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde, Alman mimar Bruno Taut tarafından planlanan bir ortamda gerçekleşti.

Basına kapalı olarak yapılan görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü. Mansur Yavaş'a, Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz'un da aralarında bulunduğu 12 kişilik bir heyet eşlik etti.

Görüşmenin ardından Yavaş, yaptığı açıklamada, belirlenen konulara zaman darlığı nedeniyle detaylı olarak değinemediklerini ifade etti.

Ancak İsrail'in Gazze'deki eylemlerini kınadıklarını belirterek başlayan Yavaş, bölgedeki Ukrayna-Rusya çatışmalarının Türkiye'ye olan etkileri ve Avrupa Birliği ilişkileri gibi konuları da gündeme getirdiklerini söyledi. Ayrıca, Türkiye'de yaşayan öğrenciler ve iş dünyasının vize sorunlarına da dikkat çeken Yavaş, terör ve mülteci konularını ele alamadıklarını üzüntüyle ifade etti.

Son olarak, Almanya heyetine seçimle ilgili bilgiler aktardıklarını dile getirdi.

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