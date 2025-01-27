Almanya Futbol Federasyonu'ndan yeni VAR kararı

Almanya Futbol Federasyonu (DFL), Bundesliga ve Bundesliga 2'de görev yapan hakemlerin Video Yardımcı Hakem (VAR) kararlarını stadyumda seyircilere anons etmesini içeren bir deneme süreci başlatıyor. Bu yenilik, futbol izleyicileri arasında hakem kararlarının daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor. Deneme süreci, 1-2 Şubat tarihlerinde beş maçta uygulanacak.

DENEME SÜRECİ VE KATILIMCI KULÜPLER

Almanya'daki bu yenilikçi uygulama, Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen gibi Bundesliga'nın önde gelen kulüplerinin de aralarında bulunduğu dokuz kulübün gönüllü katılımıyla gerçekleştirilecek. Hakemler, VAR incelemelerinin ardından veya VAR'dan gelen tavsiyeler doğrultusunda kararlarını ekrana giderek inceledikten sonra stadyumda açıklayacak. Bu sistem, Rugby Birliği ve Amerikan futbolu gibi diğer spor dallarında yaygın olarak kullanılıyor.

DÜNYA KUPASI VE İNGİLTERE DENEYİMLERİ

VAR anons sistemi daha önce 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda Avustralya ve Yeni Zelanda'da başarıyla denenmişti. İngiltere'de ise Carabao Kupası yarı finallerinde Stuart Attwell, Tottenham’ın Dominic Solanke'nin Liverpool’a karşı attığı golü ofsayt nedeniyle iptal ettiğini anons ederek sistemi test etmişti. Premier Lig yönetimi, geçen yaz yaptığı toplantıda benzer uygulamanın sezon içinde hayata geçirileceğini duyurmuştu.

ŞEFFAFLIK VE TARAFTAR ANLAYIŞI ARTACAK

DFL'nin Maç Operasyonları ve Taraftar Direktörü Ansgar Schwenken, bu deneme sürecinin taraftarların hakem kararlarını daha iyi anlamasını sağlayacağını belirtti. “Hakem kararlarının şeffaflığını artırmak ve taraftarlar arasında daha büyük bir anlayış oluşturmak hedefleniyor,” dedi.

Almanya, bu yenilikle birlikte futbol dünyasında önemli bir adım atarak hem taraftar memnuniyetini artırmayı hem de hakem kararlarının daha kolay anlaşılmasını sağlamayı amaçlıyor.