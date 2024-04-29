Almanya istihbaratı Çin casuslarını yakaladı

Kaynak: Haber Merkezi
Almanya istihbaratı Çin casuslarını yakaladı
Almanya'da son günlerde artan casusluk olaylarına bir yenisi daha eklendi. İstihbarat ve polis servisinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonlar sayesinde dört çinli casus yakalandı.

Geçtiğimiz hafta Almanya'da dört ajanın aynı anda Çinli yetkililer lehine casusluk yapmakla suçlandığı ortaya çıktı. Bu olay, Alman istihbarat uzmanı Erich Schmidt-Enboom'un "başarı ve tesadüfün muhteşem bir birleşimi" olarak nitelendirdiği bir operasyon sayesinde Almanya'da Çin hükümeti adına casusluk yapan dört ajan yakalandı.

Yetkililer konu hakkında yaptıkları açıklamada Çinli ajanların, Rus ajanların aksine "çok kurnaz ve yavaş" çalıştıklarını belirttiker. Schmidt-Enboom'a göre, Çin istihbarat servisleri, Almanya'da eğitim gören 40.000'den fazla Çinli öğrenciyle bağlantı kurabiliyor. Bu durumu "endişe verici" olarak tanımlayan Schmidt-Enboomi hükümetin bir an evvel gerekli tedbirleri almak zorunda olduğunu söyledi.

Geçen hafta Dresden polisi, milletvekili Maximilian Krah'ın yardımcısı olan 43 yaşındaki Jian Guo'yu Çin istihbaratı için casusluk yapmakla suçlayarak ve gözaltına almıştı. Bu olay, ülkede yükselen casusluk endişelerini bir kez daha gündeme getirdi.

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