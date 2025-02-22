Almanya sandık başına gidiyor

Federal İstatistik Ofisi'nin son verilerinde seçmenin yaklaşık 30,6 milyonunun kadın, 28,6 milyonunun erkek olduğu kaydedildi. İlk kez oy kullanacak seçmen sayısının ise yaklaşık 2,3 milyon olduğu bilgisi yer aldı. Seçim Yasası'nda yapılan değişikle Federal Meclisin daha da büyümesini engellemek amacıyla milletvekili sayısı 630 ile sınırlandırıldı. Seçmenler sandığa gittiklerinde tek pusulada 2 ayrı oy kullanabilecek. Seçimlerde oy oranında yüzde 5'lik barajı geçen partiler meclise girecek. Halk yerel saatle 08.00'den 18.00'e kadar oy kullanabilecek.

SPD Başbakan Scholz'u yeniden aday gösterirken, CDU/CSU partileri, CDU Genel Başkanı Friedrich Merz'i başbakan adayı olarak belirledi. Yeşiller, Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck'i, aşırı sağcı AfD Partisi de Eş Başkanı Alice Weidel'i başbakan adayı olarak duyurdu. Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisi Sahra Wagenknecht'in başbakanlık için yarışta olduğunu açıkladı.