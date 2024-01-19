Almanya sığınmacıları kolayca sınır dışı edecek

Mevzuat, sınır dışı edilmeden önce gözaltı süresinin maksimum süresinin 10 günden 28 güne çıkarılmasını ve özellikle suç örgütü üyesi olan kişilerin sınır dışı edilmesinin kolaylaştırılmasını öngörüyor.

Aynı zamanda, yetkililerin bir kişinin kimliğini kesin olarak belirlemesine olanak tanıyan ve bazı durumlarda yetkililerin sınır dışı edilmeleri önceden bildirme yükümlülüğünü ortadan kaldıran belgeler için konut aramalarına da izin veriyor.

Almanya'nın göçmen ve mültecilere yönelik barınakları son aylarda doluyor; Rusya’nın kendi ülkelerindeki savaşının başlamasından bu yana gelen 1 milyondan fazla Ukraynalıya önemli sayıda sığınmacı da eklendi.

Almanya'da sığınma talepleri reddedilenlerin çoğunluğunun, hastalık, oturma statüsüne sahip bir çocuk veya kimlik eksikliği gibi nedenlerle en azından geçici olarak kalma iznine sahip olacağı belirtiliyor.

Yeni kuralların ne kadar fark yaratacağını zaman gösterecek. Sınır dışı etmeler, mevzuatın ele aldığı sebeplerin yanı sıra göçmenlerin kendi ülkelerinin işbirliği eksikliği de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı başarısız olabilir. Almanya bu sorunu çözmek için çeşitli ülkelerle anlaşmalar yapmaya çalışırken aynı zamanda yasal göç için fırsatlar yaratmaya çalışıyor.

Alman parlamentosu, vatandaşlık kurallarını kolaylaştıracak mevzuatı Cuma günü oylamaya hazırlanıyor. Hükümet bu projenin göçmenlerin entegrasyonunu güçlendireceğini ve vasıflı işçi sıkıntısı çeken ekonomiye yardımcı olacağını öne sürüyor.