Almanya sınırlarda denetimlere başladı! Havadan sonra karayolunu da kapattı...

Almanya, düzensiz göçe karşı sert önlemler almak için harekete geçti. Bugünden itibaren, Almanya'nın tüm kara sınırlarında pasaport kontrolleri uygulanmaya başlandı. Bu adım, hem düzensiz göçün kontrol altına alınması hem de sınır ötesi suç şebekeleri ve terör tehdidine karşı ülkenin güvenliğini artırma amacı taşıyor. Ancak, Almanya’nın Schengen Bölgesi'ndeki bu uygulaması, komşu ülkelerin tepkilerine yol açtı.

KAPSAMLI SINIR DENETİMLERİ BAŞLADI

Almanya, dokuz kara sınırında pasaport kontrolü uygulayarak, düzensiz göç ve dış tehditlere karşı önlemlerini artırdı. Alman İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bu yeni düzenlemenin yasadışı göçle mücadele ve sınır ötesi suçları engellemeye yönelik olduğunu açıkladı. Faeser, denetimlerin sıklığının ve süresinin, güvenlik durumuna göre belirleneceğini ve "hedefli bir çalışma" olacağını vurguladı.

SCHENGEN ANLAŞMASI

Almanya, Schengen Bölgesi'nin merkezinde yer alan ülkelerden biri olarak, iç sınır kontrollerinin kaldırıldığı bu alanda önemli bir rol oynuyor. Ancak Almanya’nın pasaport kontrolleri uygulama kararı, Schengen’in temel ilkelerine aykırı olarak görülüyor. Schengen Anlaşması, üye ülkeler arasında serbest dolaşımı sağlamak amacıyla iç sınır kontrollerini kaldırmıştı. Bu nedenle Almanya’nın sınır kontrolleri, istisnai bir durum olarak değerlendiriliyor.

KOMŞU ÜLKELERDEN TEPKİ

Almanya’nın sınır kontrollerine başlaması, komşu ülkelerden tepki çekti. Özellikle Polonya, bu adımın kabul edilemez olduğunu belirtti. Polonya Başbakanı Donald Tusk, sınırdaki kontrollerin sıkılaştırılmasının Varşova tarafından kabul edilmeyeceğini söyledi ve Almanya ile acil görüşmeler talep etti. Danimarka polisi ise sınır trafiğinde yaşanabilecek sıkışıklıklar konusunda uyarılarda bulunarak, yolcuların kuyruklarda beklememek için daha erken yola çıkmalarını tavsiye etti.

GÖÇ KONSEYİ’NDEN UYARI

Almanya’daki Göç Konseyi, bu sınır kontrollerinin Avrupa Birliği yasalarını ihlal edebileceği konusunda uyarıda bulundu. Konsey, Almanya’nın göçmenleri geri çevirme politikasının AB içinde tehlikeli bir popülizme yol açabileceğini belirtti.

SOLİNGEN’DEKİ SALDIRI VE YENİ TEDBİRLER

Almanya’nın bu yeni sınır kontrolleri kararı, geçtiğimiz ay Solingen’de gerçekleşen bıçaklı saldırının ardından kamuoyunda artan güvenlik endişeleri üzerine alındı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin, 2023 yazında sınır dışı edilmesi gereken, DAEŞ bağlantılı olduğu iddia edilen bir Suriyeli sığınmacı olduğu bildirildi. Bu olay, Almanya'da güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği yönündeki baskıyı güçlendirdi.

KENYA İLE GÖÇ ANLAŞMASI

Almanya ayrıca, geçtiğimiz hafta Kenya ile imzaladığı kontrollü göç anlaşmasıyla, vasıflı ve yarı vasıflı Kenyalı işçilere kapılarını açma kararı aldı. Bu adım, Almanya’nın nitelikli iş gücüne yönelik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Almanya’nın sınır kontrolü uygulaması, hem ülke içinde hem de Avrupa genelinde yoğun bir tartışma başlatırken, bu adımın göç politikaları üzerindeki etkileri merakla bekleniyor.