Almanya Suudi Arabistan'a 150 Iris-T füzesi tedarik edecek

Spiegel dergisinin internet sitesindeki habere göre, Almanya Federal Güvenlik Konseyi, 2023 sonunda 150 adet Iris-T füzesinin Suudi Arabistan’a ihracatına izin verdi.

Söz konusu karar, Şansölye Olaf Scholz ve güvenlikle ilgili bakanlar tarafından Noel'den kısa bir süre önce alındı.

Alman Ekonomi Bakanlığı’nın füze anlaşmasını Federal Meclis Ekonomik İşler Komisyonuna iletmesiyle üretici firma, Diehl Defence sipariş edilen silahları Suudi Arabistan'a teslim etme olanağına kavuştu.

Bu kararla birlikte Alman hükümeti uzun bir aradan sonra ilk kez Riyad'a Alman askeri malzemesinin ihraç edilmesine izin vermiş oldu.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit da başkent Berlin'de yaptığı konuşmada, teslimata izin verildiğini birinci ağızdan doğruladı.

Hebestreit, "Bu, Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığının bir teslimatı. Bu, Ukrayna'daki Iris-T gibi değil. Bunlar havadan havaya (uçaklardan) kullanılan füzeler." ifadelerini kullandı.

Iris-T füzeleri orta mesafeden havadan havaya taktik saldırı ve yerden havaya savunma füzesi olarak kullanılabiliyor.