Almanya ve Türkiye’de Google’da emekli görseli aratıldığında bakın ne çıkıyor

Acı ama gerçek sonuç. Sosyal medyada paylaşılan emekli kelimelerinin Google’da farklı dillerde aratma videosu gündem oldu.

Almanya ve Türkiye’de Google’da emekli görseli aratıldığında bakın ne çıkıyor

Editör: Ayşe Memiş

Almanca, İngilizce ve Türkçe dillerinde Google’da emekli kelimesi aratıldı. Çıkan sonuçlar ise herkesi şaşırttı. 3 sonuçta birbirinden farklı çıkarken Türkiye’de görsel ekonomik bataklığı gözler önüne serdi.

Almanya ve İngiltere’de çıkan sonuçlar genel olarak mutlu yaşlı çiftler, kitap okuyan çift görselleri oldu.

Türkiye’de çıkan sonuçlar ise sadece para ve mutsuz emekli veya yaşlılardan oluşan görseller oldu.

Türkiye’deki görsellerin Almanya ve İngiltere’ye oranla daha mutsuz ve parasal görseller olması Türkiye’de yoksulluğu, ekonomik krizi bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte acı ama gerçek sonuç:

ALMANYA EMEKLİ GÖRSELLERİ

lllllllll.jpg

TÜRKİYE EMEKLİ GÖRSELLERİ

bb.jpg

Öte yandan Türkiye'de emeklilerin durumu içler acısı. Maaş artışlarının yetersizliği emeklilerin enflasyona karşı belini büktü. Birleşik Emekliler Sendikası, emeklilerin insanca yaşayabilecekleri maaş artışının yapılması için imza kampanyası başlattı.

Almanya'da ise en az 45 yıllık sigortalılık süresinin ardından emeklilerin ortalama 1543 euro (45.599,71 Türk Lirası) maaşı aldığı ortaya çıkmıştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Video sosyal medyada hem gündem hem dalga konusu oldu.

İşte kullanıcıların verdiği tepkiler:

567.jpg

568.jpg

569.jpg

6000.jpg

Öne Çıkanlar
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Nijer’den 4 büyükelçiliğe yaptırım Dünya
Nijer’den 4 büyükelçiliğe yaptırım
Öğretmenlerin atama yerleri belli oldu Güncel
Öğretmenlerin atama yerleri belli oldu
Gustavo Henrique'nin menajerinden transfer açıklaması Spor
Gustavo Henrique'nin menajerinden transfer açıklaması
Naci Görür'den Disney'e Atatürk tepkisi: Hiçbir güç onu kalbimizden söküp atamaz Güncel
Naci Görür'den Disney'e Atatürk tepkisi: Hiçbir güç onu kalbimizden söküp atamaz
İstanbul Viking yelkenlisini bekliyor Güncel
İstanbul Viking yelkenlisini bekliyor
Merkez Bankası'ndan Saray'ı kızdıracak enflasyon açıklaması Ekonomi
Merkez Bankası'ndan Saray'ı kızdıracak enflasyon açıklaması
Bolu’da orman yangını büyümeden söndürüldü Güncel
Bolu’da orman yangını büyümeden söndürüldü