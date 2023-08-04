Almanya ve Türkiye’de Google’da emekli görseli aratıldığında bakın ne çıkıyor

Editör: Ayşe Memiş

Almanca, İngilizce ve Türkçe dillerinde Google’da emekli kelimesi aratıldı. Çıkan sonuçlar ise herkesi şaşırttı. 3 sonuçta birbirinden farklı çıkarken Türkiye’de görsel ekonomik bataklığı gözler önüne serdi.

Almanya ve İngiltere’de çıkan sonuçlar genel olarak mutlu yaşlı çiftler, kitap okuyan çift görselleri oldu.

Türkiye’de çıkan sonuçlar ise sadece para ve mutsuz emekli veya yaşlılardan oluşan görseller oldu.

Türkiye’deki görsellerin Almanya ve İngiltere’ye oranla daha mutsuz ve parasal görseller olması Türkiye’de yoksulluğu, ekonomik krizi bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte acı ama gerçek sonuç:

ALMANYA EMEKLİ GÖRSELLERİ

TÜRKİYE EMEKLİ GÖRSELLERİ

Öte yandan Türkiye'de emeklilerin durumu içler acısı. Maaş artışlarının yetersizliği emeklilerin enflasyona karşı belini büktü. Birleşik Emekliler Sendikası, emeklilerin insanca yaşayabilecekleri maaş artışının yapılması için imza kampanyası başlattı.

Almanya'da ise en az 45 yıllık sigortalılık süresinin ardından emeklilerin ortalama 1543 euro (45.599,71 Türk Lirası) maaşı aldığı ortaya çıkmıştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Video sosyal medyada hem gündem hem dalga konusu oldu.

İşte kullanıcıların verdiği tepkiler: