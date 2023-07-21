Almanya’da 500 kiloluk tarihi çan çalındı

Almanya’da bulunan bir Evanjelik Kilisesi'nde 500 kilogram ağırlığındaki tarihi bir çan çalındı.

KAYNAK: İHA
Almanya’da 500 kiloluk tarihi çan çalındı

Almanya’nın başkenti Berlin’in Pankow ilçesine bağlı Heinersdorf'ta bulunan Evanjelik Kilisesi'nden tarihi bir kilise çanı kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Çanı kimlerin hangi maksatla çaldığı henüz bilinmezken, çanın 17 Temmuz’da çalındığı fark edildi.

Kilise Rahibesi Anne-Kathrin Finke'ye göre, 2. Dünya Savaşı sırasında hasar gören çan, o zamandan beri Romain-Rolland-Strasse Caddesi üzerinde bulunan kilisenin bahçesinde duruyordu. Rahibe Finke "Çan, İkinci Dünya Savaşı'nda hasar gördü, 50 yıldır Romain-Rolland-Strasse'deki kilisenin önünde duruyordu. Bu, bizim için çok acı bir kayıp" dedi.

Çanın kilise cemaati için çok değerli olduğunu vurgulayan Finke, 500 kiloluk bir çanı kimsenin kolunun altına sıkıştırıp götüremeyeceğini, birilerinin hırsızlığı görmüş olması gerektiğini söyledi ve görenlerin polise başvurmalarını istedi.

Yaklaşık yarım ton ağırlığındaki tamamen bronzdan yapılma çanın tarihi 1513 yılına kadar uzanıyor.

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