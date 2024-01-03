Almanya’da AfD partisinin üye sayısı bir yılda yüzde 37 arttı

AfD’den yapılan açıklamada, partinin üye sayısının bu yıl itibarıyla 40 bini aştığı kaydedildi.

Açıklamada, AfD'nin toplam 40 bin 131 üyeye çıktığı belirtilerek üye sayısının geçen yıla göre yüzde 37 arttığı aktarıldı.

2021’de yapılan genel seçimlerde yüzde 10,3 oyla Federal Meclise girmeyi başaran AfD, son dönemde çeşitli kamuoyu şirketlerinin yaptığı anketlerde yüzde 21-23 bandındaki oy oranıyla, Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) ardından Almanya’da ikinci büyük parti konumuna yükseldi.

Civey araştırma şirketinin Saechsiche Zeitung gazetesi için Eylül 2024’te Saksonya eyaletinde düzenlenecek eyalet meclisi seçimleri hakkında yaptığı ankete göre AfD, Saksonya eyaletinde yüzde 37 oyla birinci sırada yer alıyor.

Ankette, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ise yüzde 33 oranla ikinci sırada bulunuyor.

2024 yılının Eylül ayında Thüringen ve Brandenburg’da eyalet meclisi seçimleri yapılacak. Araştırmalara göre, AfD bu eyaletlerde birinci olarak çıkacak.