Almanya'da Başbakan Scholz'a sarılan kişiye para cezası verildi

Düzenleme: Kaynak: AA
Almanya'da Başbakan Scholz'a sarılan kişiye para cezası verildi

Almanya'da yaklaşık iki yıl önce Frankfurt Havalimanı'nda aprona girerek Başbakan Olaf Scholz'a sarılan sanık, 4 bin 500 avro para cezasına çarptırıldı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Frankfurt yerel mahkemesi, Paschlis D'ye "trafik güvenliğini tehlikeye atma" ve "konut dokunulmazlığını bozma" suçlarından toplam 4 bin 500 avro para cezası verdi ve 2,5 yıl araç kullanma yasağı getirdi.

Olay sırasında uyuşturucunun etkisinde olduğu belirtilen sanığın mahkemede pişmanlığını dile getirdiği aktarıldı.

Paschalis D, bu duruma yanlışlıkla düştüğünü, bunun hem tatlı hem de acı deneyim olduğunu belirterek, özür diledi.

Sanık Paschalis D, Mayıs 2023'te yolda Avrupa Merkez Bankasının etkinliğinden dönen Başbakan Scholz'un konvoyuna dahil olmuş, aracıyla Frankfurt Havalimanının apronuna girerek Başbakan'a uçuş öncesi sarılmıştı.

Bu olay Başbakan'ın güvenliğine ilişkin tartışmalara yol açmıştı.

Son Haberler
Milli halterci Kaan Kahriman altın madalya kazandı
Milli halterci Kaan Kahriman altın madalya kazandı
Polis memuru kalp krizi geçirip şehit oldu
Polis memuru kalp krizi geçirip şehit oldu
Malatya’da feci kaza: Reklam panosuna çarptı: Yaralılar var
Malatya’da feci kaza: Reklam panosuna çarptı: Yaralılar var
MHP'den AKP'li Bakan'a soru önergesi. Kıyamet alameti!
MHP'den AKP'li Bakan'a soru önergesi. Kıyamet alameti!
New York borsası yükselişle açıldı (15 Nisan 2025)
New York borsası yükselişle açıldı (15 Nisan 2025)