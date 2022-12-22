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Almanya’da cenazeler karıştı Türk vatandaşının cenazesi yakıldı

Almanya Hannover’da vefat eden Abdülkadir Sargın'ın cenazesinin yanlışlıkla yakıldığı ortaya çıktı. Sargın'ın yakınları ve Almanya’daki çocukları ile yakın temas içinde olduğu ve gerekli desteği sağladığı öğrenildi.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 17:37
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Almanya’da cenazeler karıştı Türk vatandaşı Abdülkadir Sargın'ın cenazesi yakıldı

Almanya’da cenazeler karıştı Türk vatandaşının cenazesi yakıldı
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AA’nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre Sargın 14 Aralık'ta Hannover’in MHH Hastanesi Acil Servisi'nde vefat etti.

Sargın'ın naaşının İslami usullere uygun şekilde yıkanıp kefenlenmek üzere yapılan hazırlıklar sırasında bir Alman'ın cenazesiyle karıştığı ortaya çıktı.

Sargın'ın ailesinin üzüntüsü, MHH Adli Tıp Servisi ile temasa geçip cenazenin yakıldığını öğrenince katlandı. Ailenin yaşananlarla ilgili hukuki süreç başlatacağı belirtildi.

Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğunun merhumun Türkiye’deki yakınları ve Almanya’daki çocukları ile yakın temas içinde olduğu ve gerekli desteği sağladığı öğrenildi.


 

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