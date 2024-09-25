Almanya'da çete savaşları. Aynı caddede 10 gün içinde 3'ncü patlama

Düzenleme: Kaynak: AA
Almanya'da çete savaşları. Aynı caddede 10 gün içinde 3'ncü patlama

Almanya'nın Köln şehrinde 10 gün içinde aynı cadde üzerinde bulunan üç iş yeri bombalı saldırıya uğradı. Polise göre saldırıların ardında çete bağlantılı anlaşmazlıklar yatıyor. Alman Medyası, saldırıların arkasında ‘Mocro’ mafyasının olduğunu yazdı.

Almanya'nın Köln kentinde bir kafede meydana gelen patlamada, 2 kişi hafif yaralandı.Sabahın erken saatlerinde Almanya'nın Köln kentinde bir kafede meydana gelen patlama sonrası binada oturanlar tahliye edildi.

Polis, yerel saatle 02.45'te Longericher Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili henüz bilgi vermezken, yerel basında yer alan haberlerde 2 kişinin hafif yaralandığını belirtildi.

Çevre sakinlerinden edinilen bilgiye göre, önce patlama sesi duyuldu, daha sonra camları kırılan kafede çıkan yangın sonucu binada büyük hasar oluştu.

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Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Daha önce de 2 mekanda patlama olmuştu

Köln'de 16 Eylül'de meydana gelen benzer patlamada bir Türk'e ait eğlence mekanında çalışan temizlik görevlisi yaralanmıştı.

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Hohenzollernring Caddesi'nde saat 06.00 sularında meydana gelen patlamaya ilişkin binanın güvenlik kamerası kayıtlarında, bir kişinin binanın girişine poşetle kutu bırakıp uzaklaştığı ve hemen ardından patlamanın olduğu görülmüştü.

Olayla ilgili soruşturma yürüten polis, fotoğraflarını yayımladığı şüpheli hakkında arama başlatmış ve halktan yardım istemişti.

18 Eylül'de de Köln kentinde giyim mağazasının önünde meydana gelen patlamada, 1 kişi hafif yaralanm

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