Almanya'da döner krizi. İsmini değiştirecekler

Türkiye'deki döner üreticilerini temsil eden İstanbul merkezli Uluslararası Döner Federasyonu, dönere "geleneksel ürün adı" (TGS) tescili almak için Avrupa Birliği'ne yaptığı başvuru, Almanya'da tartışmalara yol açtı.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Almanya Gıda ve Tarım Bakanlığı, Türkiye'nin bu başvurusuna itiraz etti. Bakanlık, başvuruyu "şaşkınlıkla" karşıladıklarını ve kabul edilmesi halinde ekonomik etkilerinin büyük olacağını belirtti.

AB'ye yapılan başvuruda, "döner" olarak adlandırılabilecek ürünler için belirli standartlar sunuluyor. Buna göre, dönerde dana ve genç sığır (3 yaşına kadar) eti ile hindi eti kullanılmaması gerekiyor. Ancak, Almanya'da daha genç hayvanların kesimi tercih ediliyor ve hindi eti döner yapımında kullanılabiliyor. Almanya'da döner üretimini düzenleyen yönetmelik de bu malzemeleri kapsıyor.

Eğer AB, Türkiye'nin TGS tescilini onaylarsa, Almanya'daki döner üretimi de bu standartlara göre düzenlenecek. Almanya'daki döner üreticileri, Türkiye'nin belirlediği yeni tarifi kullanmak zorunda kalacaklar. Daha yaşlı hayvan kullanma zorunluluğu, ekstra bakım maliyetleri nedeniyle döner fiyatlarını artırabilir. Şartlara uyulmaması durumunda ise ürün döner adıyla satılamayacak ve "dönen şiş" gibi farklı bir isimle pazarlanacak.

Alman Tarım Bakanlığı, Türkiye'nin başvurusunun kabul edilmesinin Alman pazarına müdahale anlamına geleceğini savundu. Açıklamada, dönerin Almanya'da çok popüler olmasının yanı sıra birçok kişinin temel gelir kaynağı olduğu vurgulandı.

Berlin'in tescil talebine itirazı AB prosedürlerine uygun olarak değerlendiriliyor. İtirazların kabul edilmesi halinde Brüksel, Almanya ve Türkiye'den tarafları uzlaşı görüşmelerine davet edecek ve bu görüşmeler için taraflara altı ay süre tanınacak.