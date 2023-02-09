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Almanya'da enflasyon ocakta yüzde 8,7'ye yükseldi

Almanya'da geçen yılın aralık ayında yüzde 8,6 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 8,7'ye yükseldi.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 11:46
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Almanya'da enflasyon yüzde 8,7'ye yükseldi

Almanya'da enflasyon ocakta yüzde 8,7'ye yükseldi
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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin ocak ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Aralık 2022'de yüzde 8,6 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 8,7 düzeyinde gerçekleşti. Piyasa tahminleri, söz konusu verinin yüzde 8,9'a yükseleceğine işaret ediyordu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda ise yüzde 1 yükseldi.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,5 artarken, yıllık bazda yüzde 9,2 yükseldi.

Öte yandan, Destasis tarafından Almanya'nın enflasyon verilerine ilişkin yapılan düzenli revizyonlar kapsamında ocak ayı itibarıyla baz yılın 2020'ye taşındığı ve hesaplamalarda bunun dikkate alındığı bildirildi.

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