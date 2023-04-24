Almanya’da grevlerden dolayı 300’ün üzerinde uçuş iptal oldu

Berlin-Brandenburg ve Hamburg havalimanlarında çalışan güvenlik personeli, ek ücretlere artış yapılması talebiyle Verdi Sendikasının çağrısıyla bir günlük iş bırakma eylemi sonucunda 300’ün üzerinde uçuş iptal oldu.

Almanya’da grevlerden dolayı 300’ün üzerinde uçuş iptal oldu

Berlin-Brandenburg Havalimanı’ndan yapılan açıklamada uyarı grevinden dolayı bugün hiçbir uçağın kalkmadığı belirtildi.

Böylelikle havalimanından kalkacak yaklaşık 220 uçuşun iptal edildiği ifade edilen açıklamada, Berlin-Brandenburg Havalimanı'na inecek 240 uçuşun yaklaşık 70'inin yapılamadığı aktarıldı.

Hamburg Havalimanı’ndan yapılan açıklamada da grevden olayı 31 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

ÇALIŞANLAR GÖSTERİ YAPTI

Berlin-Brandenburg Havalimanı’nın önündeki Willy-Brandt Meydanı'nda toplanan bir grup çalışan gösteri yaptı.

Verdi Sendikasından Enrico Rümker, burada hava ve yolcu güvenliği ile personel ve eşya kontrol noktalarında çalışanların grev yaptığını belirtti.

3 yıldan beri hafta sonu, resmi tatil günlerinde ve fazla mesai yapan çalışanlara verilen ek ücretlerin artırılması konusunda işverenlerle müzakerelerde bulunduklarını ifade eden Rümker, işverenlerin şimdiye kadar bu konuda harekete geçmediğini aktardı. Rümker, “İşverenlerin, çalışanlarını ciddiye almasını ümit ediyorum. Çünkü çalışanlar net bir sinyal veriyorlar. Bugün yine hiçbir uçak BER’den kalkmadı. Bu sinyalin ne kadar net olduğunu gösteriyor. Şimdi işverenlerin harekete geçmesi lazım." dedi.

Sendika olarak işverenlerle anlaşmak istediklerini aktaran Rümker, eğer anlaşma olmazsa grevlerin devam edeceğini kaydetti.

Verdi Sendikasının çağrısıyla bu sabah 03.00'te başlayan uyarı grevi gece yarısı sona erecek.

Sendika ile işverenler arasında bir sonraki görüşmeler 27-28 Nisan'da yapılacak.

(AA)

08-nisan-09-mart-12-aa-30947578.jpg

08-nisan-09-mart-12-aa-30947574.jpg

Öne Çıkanlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Son Haberler
Bahçeli'den pahalı 'soğan' yorumu: Kurtuluş Savaşı'nda soğan edebiyatı mı vardı? Siyaset
Bahçeli'den pahalı 'soğan' yorumu: Kurtuluş Savaşı'nda soğan edebiyatı mı vardı?
Rumlar deniz üssü için harekete geçti Dünya
Rumlar deniz üssü için harekete geçti
Çanakkale'de illegal giriş yapan 17 yabancı yakalandı Güncel
Çanakkale'de illegal giriş yapan 17 yabancı yakalandı
Refüjdeki ağaca çarpan otomobil devrildi: 2 yaralı Güncel
Refüjdeki ağaca çarpan otomobil devrildi: 2 yaralı
Çorlu’nun yeni müzesi ‘Ters Ev’ 23 Nisan'da açıldı Kültür Sanat
Çorlu’nun yeni müzesi ‘Ters Ev’ 23 Nisan'da açıldı
Seçimlerde hangi kimlik kartları geçerli olacak? Eski kimlik kartları geçerli mi? Siyaset
Seçimlerde hangi kimlik kartları geçerli olacak? Eski kimlik kartları geçerli mi?
Kılıçdaroğlu: En geç 2 yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi ırkçılık yapmadan göndereceğiz Siyaset
Kılıçdaroğlu: En geç 2 yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi ırkçılık yapmadan göndereceğiz