4 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya’da vekil olan eski gazeteci İsmail Tipi hayatını kaybetti

Almanya’da vekil olan eski gazeteci İsmail Tipi hayatını kaybetti

Almanya'nın Hessen eyaleti Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) Milletvekili İsmail Tipi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 17:00
Takip Et

Almanya'da Hessen eyalet milletvekili olan eski gazeteci İsmail Tipi hayatını kaybetti

Almanya’da vekil olan eski gazeteci İsmail Tipi hayatını kaybetti
+
Aa
-

Wiesbaden'deki Hessen eyalet parlamentosundan yapılan duyuruda, 64 yaşındaki İsmail Tipi'nin ağır bir hastalık sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Aynı zamanda CDU Hessen Eyaleti Yönetim Kurulu Üyesi olan Tipi, 2006'dan beri Offenbach bölgesindeki Heusenstamm Belediye Meclisi Üyeliği ve Offenbach Bölgesi Bölge Meclisi Üyeliği görevlerini de yürütüyordu.

Hessen Eyaleti Parlamento Başbakanı Astrid Wallmann, İsmail Tipi'nin 12 yaşında Almanya'ya geldiğini, her türlü aşırılıkla mücadele ettiğini, Türk kökenli bir milletvekili olarak 2010'da meclise girdikten sonra çok sayıda göçmen kökenlinin siyasette yer alması için iyi bir rol model olduğunu söyledi.

Tipi'nin cenazesinin gelecek günlerde düzenlenecek resmi törenden sonra Almanya'da toprağa verilmesi bekleniyor.

Aslen İzmirli olan ve 3 dönemdir eyalet milletvekilliği görevini üstlenen Tipi, daha önce Hürriyet Avrupa'da 17 yıl muhabir olarak çalışmıştı. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
1
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
2
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
3
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
4
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
﻿Galatasaray'dan bir açıklama daha. Tam da gece yarısı
5
﻿Galatasaray'dan bir açıklama daha. Tam da gece yarısı
﻿Galatasaray'dan bir açıklama daha. Tam da gece yarısı
﻿Akit’ten kovulan Mehmet Özmen olay yaratacak açıklamalar yaptı. Erdoğan'ı özel olarak etiketledi
6
﻿Akit’ten kovulan Mehmet Özmen olay yaratacak açıklamalar yaptı. Erdoğan'ı özel olarak etiketledi
﻿Akit’ten kovulan Mehmet Özmen olay yaratacak açıklamalar yaptı. Erdoğan'ı özel olarak etiketledi
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için üç farklı seçim senaryosu. AKP kazanırsa dolarda ne olacağını açıkladı
7
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için üç farklı seçim senaryosu. AKP kazanırsa dolarda ne olacağını açıkladı
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için üç farklı seçim senaryosu. AKP kazanırsa dolarda ne olacağını açıkladı
﻿Soğutucuya tutunarak hayatta kalmaya çalıştılar
﻿Soğutucuya tutunarak hayatta kalmaya çalıştılar
﻿Soğutucuya tutunarak hayatta kalmaya çalıştılar
﻿ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
﻿ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
﻿ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
﻿Güney Koreli turistleri jandarma kurtardı
﻿Güney Koreli turistleri jandarma kurtardı
﻿Güney Koreli turistleri jandarma kurtardı
﻿Seks kaset kumpasında gerekçeli karar
﻿Seks kaset kumpasında gerekçeli karar
﻿Seks kaset kumpasında gerekçeli karar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.