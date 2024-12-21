Almanya’da Noel pazarına araçla dalan saldırganın kimliği belli oldu

Almanya'nın Magdeburg şehrinde Noel için kurulan pazar yerine bir saldırgan aracıyla girdi. Kalabalığın arasına bir anda giren saldırgan 5 kişiyi öldürürken 40 kişiyi ağır yaraladı.

Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi, saldırıda 2 Türk vatandaşının da yaralandığını ancak hayati tehlikesinin olmadığını ve tedavilerinin devam ettiğini duyurdu. Saldırganın kimliği uzun süre netlik kazanmazken kim olduğu ortaya çıktı.

NOEL KATLİAMCISI ARABİSTAN'DAN GELEN SIĞINMACI DOKTOR ÇIKTI

Noel saldırganının Suudi Arabistan vatandaşı 50 yaşındaki Talib Al-Abdulmohsen olduğu öğrenildi. Alman kamu yayın kuruluşu MDR, güvenlik güçlerine dayandırdığı haberinde gözaltına alınan kişinin 2006 yılından beri Almanya'da yaşadığını açıkladı.

Noel katliamcısı Talib Al-Abdulmohsen'in İslamcılık karşıtı, siyonizm savunucusu bir psikiyatri uzmanı olduğu tespit edildi. Al-Abdulmohsen'in Bernburg'da yaşadığı ve uzun süredir doktorluk yaptığı belirtildi.

ALMANYA GERİ VERMEMİŞTİ

Noel pazarı saldırısını düzenleyen Doktor Talib Al-Abdulmohsen, Almanya'ya sığınma hakkı alarak geldiği ve Suudilerin iadesini talep ettiği öğrenildi.

Almanya'nın; çeşitli suçlardan dolayı ülkesinde yakalama kararı olduğu belirlenen Al-Abdulmohsen'in iadesini, ifade özgürlüğü ve insan hakları endişelerini öne sürerek iade talebini reddettiği iddia edildi.

SALDIRGANININ YAKALANMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Almanya'yı kana bulayan Noel saldırganı Alman polisleri tarafından canlı bir şekilde ele geçirildi. Çevredeki bir kişi tarafından polislerin saldırganı yakaladığı anlar saniye saniye kayıt altına alındı.