Almanya’da şampiyonluk izdihamı: 26 yaralı

Almanya’nın köklü kulüplerinden Hamburg’un 7 yıl sonra yeniden Bundesliga’ya yükselmesi az kalsın felakete sebep oluyordu. Bundesliga 2'nin 33. haftasında dün akşam Hamburg'un evinde SSV Ulm 1846'ı 6-1 yendiği karşılaşma sonrası sahaya giren taraftarlar izdihama sebep oldu.
Alman Haber Ajansının (DPA) Hamburg İtfaiye Departmanı'na dayandırdığı haberde, yaşanan izdiham sonrası 26 Hamburg taraftarı hastaneye kaldırılırken, bir kişinin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.
TARAFTARLARIN SOYUNMA ODASINA GİRMESİ ZOR ENGELLENDİ
Henüz maç devam ederken yaşanan olaylarda maçın bitimine dakikalar kala bazı taraftarlar, tribünden sahaya doğru yönelerek reklam panolarını devirdi. Polis, taraftarların soyunma odası koridorlarına girmesini engellemek zorunda kaldı. Ligin bitimine 1 hafta kala Hamburg, Köln'ün 1 puan önünde 59 puanla lider durumda bulunuyor.