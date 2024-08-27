Almanya’da tüketici güveni düştü

Merkezi Almanya'da yer alan pazar araştırma şirketi GfK ile Nuremberg Piyasa Kararları Enstitüsü (NIM) tarafından hazırlanan gelecek aya ilişkin Tüketici Güven Endeksi sonuçları yayımlandı.

Bu veriler kapsamında, temmuzda bu ay için eksi 18,6 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi'nin, eylül ayı için 3,4 puanlık düşüşle eksi 22'ye indiği aktarıldı.

Beklenti, endeksin hafif bir artışla eksi 18,0 seviyesine çıkması yönündeydi.

NIM Tüketici Araştırmacıları uzmanı Rolf Buerkl, verilere yönelik incelemesinde, Alman tüketicilerin Avrupa Futbol Şampiyonası ile tetiklenen coşkusu sadece kısa süreli bir alevlenme oluşturduğu ve turnuvanın sona ermesinin ardından söndüğü aktarıldı.

GfK'ye göre tasarruf eğilimi 2,7 puan değerlenirken, tüketicilerin gelir beklentileri 16,2 puan azalarak 3,5'e geriledi.

GfK piyasa araştırmacıları, gelir beklentilerindeki en sert düşüşün Eylül 2022'de olduğunu dile getirdi.

Yapılan açıklamada, O dönemde insanlar neredeyse yüzde 8 olan yıllık enflasyon oranı nedeniyle satın alma güçlerinde büyük kayıpları kabul etmek zorunda kaldığını ve birçok hane halkı şu anda reel satın alma gücünde bir artış yaşandığı belirtilerek, bununla beraber, iş güvencesine ilişkin endişeler yeniden artarken belirsizlik de yükseldiği aktarıldı.