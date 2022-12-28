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Almanya'da Türk vatandaşın cenazesinin yanlışlıkla yakılmasından sorumlu hastane özür diledi

Almanya'nın Hannover kentinde vefat eden Abdülkadir Sargın'ın cenazesinin bir Alman vatandaşın cenazesiyle karıştırılıp yakılmasından sorumlu hastanenin yönetimi, yaşananlardan derin üzüntü duyulduğunu belirterek, ailelerden özür diledi.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 23:05
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Almanya'da Türk vatandaşın cenazesinin yanlışlıkla yakılmasından sorumlu hastane özür diledi

Almanya'da Türk vatandaşın cenazesinin yanlışlıkla yakılmasından sorumlu hastane özür diledi
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Almanya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Gülde, konuya ilişkin başkent Berlin'de basın toplantısı düzenledi. Gülde'ye, Sargın'ın cenazesinin yanlışlıkla yakılmasının, Türkiye ve Almanya'daki Türk toplumunda yarattığı rahatsızlık ve tedirginlik hatırlatılarak, ülkenin, böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için yeni adımlar atıp atmayacağı soruldu. Bu konuda yerel makamlarla iletişime geçilmesi gerektiğini ifade eden Gülde, polisin olaya ilişkin soruşturma başlattığını anımsatarak, elinde bu konuda başka bilgi bulunmadığını kaydetti.

Olaydan sorumlu hastane özür diledi

Öte yandan cenazelerin karıştığı Hannover Tıp Yüksekokulu (MHH) Hastanesi, AA'nın konuya ilişkin sorusuna yazılı yanıt verdi.

Hastanenin, cenazelerin karıştırılmasından dolayı derin üzüntü duyduğu ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilendiği aktarılan açıklamada, "Yüksekokul, merhumun yakınlarından özür dilemiştir" ifadesi yer aldı.

Olaya ilişkin ayrıca bir basın toplantısı yapılmayacağı da belirtildi.

Aşağı Saksonya Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise, eyaletin Bilim ve Kültür Bakanı Falko Mohrs'un, hem Türkiye'nin Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya hem de hayatını kaybeden Sargın'ın bir yakınıyla görüştüğü kaydedildi.

Açıklamada, Mohrs'un aileye taziye dileklerini, üzüntüsünü ve özrünü ilettiği aktarıldı.

Ne olmuştu? 

MHH Hastanesinde 14 Aralık'ta vefat eden Abdulkadir Sargın'ın naaşı ile 5 Aralık'ta vefat eden 81 yaşındaki bir Alman'ın cenazesi ile yanlışlıkla karıştırılmış, Alman ailenin cenazenin yakılması için krematoryuma götürülmesini istemesi üzerine Abdulkadir Sargın'ın cenazesi krematoryumda yakılmıştı.

Alman aile daha sonra, vazoya konan ve kendi yakınlarının sandığı ancak Sargın'a ait olan külleri törenle defnetti.

Sargın'ın cenazesini almaya giden ve İslami usullere göre defin hazırlığı yapan çocukları ise gasilhanede yıkanmak üzere bekleyen cenazenin babalarına ait olmadığını gördü.

Türk vatandaşı Sargın için bugün Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Hannover Merkez Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı, Sargın'ın külleri Hannover Stöcken Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

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