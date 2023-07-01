Almanya’da yaşayan gurbetçi kadın gerçekleri bir bir anlattı

Editör: Hamza Özalkuş

Türkiye'de kötüye giden ekonominin durumunu iyi göstermek adına 'Almanya bizi kıskanıyor' söyleminin arkasına sığınan hükümeti, gurbetçi bir vatandaş yaptığı açıklamayla adeta yalanladı.

Kadın “Alnı secdeye giden hacılar çarşaflı bacılar dinleyin” diyerek “Ne güzel dindar bir iktidarımız var daha rahat yaşam süreriz dedik ama değil herkes cebine indirdi” ifadelerini kullandı.

İşte gurbetçi kadını o sözleri:

Yurt dışında yaşıyorum, Almanya'da yaşıyorum. 1500 alan bir çalışan orada artı bir ev kira yardımı alacak çocuğu varsa çocuk başına 200 bilmem ne kadar para alacak çocuk çoğaldıkça ona göre destek alacak eşyası eskiyse yenilemek için bir başvuru yapılacak, çamaşır makinesi istiyorsa çamaşır makinesi yenilenecek. Bunlar temel ihtiyaçlar. Bunlar sosyal devlet tarafından karşılanır. Çocuğun ek ders alması gerekiyorsa ek ders ücretleri dahi devlet tarafından karşılandı. İtalya'ya geziye gitmek zorundaydı 500 euro ile devlet destek verdi, İtalya'ya 1 hafta geziye gitti. Benim şimdi oğlum üniversiteye gidiyor, çalışıyor. Hem üniversiteye gidiyor hem çalışıyor ama devlete tekrar ödememek şartıyla 400 euro destek aldı.

20 yıldır AK Parti'yi takip eden ama bir kez oy vermeyen biriyim. Oy vermek onay vermektir, desteklemektir. Alnı secdeye giden hacılar çarşaflı bacılar dinleyin. Sadece oy vermekle de olmuyor zannetmeyin ki bu dünyada işimizi görür, bunun ahirette vebali de var.

“Kandırıldık diyebilirler mi” diyen muhabire kadın şöyle dedi:

Hayır kandırılmadılar. Allah akıl vermiş beyin vermiş. Bende olan akıl onlarda da var sadece inanmak istediler ben de inanmak istedim güvenmek istedim ne güzel dindar bir iktidarımız var daha rahat yaşam süreriz dedik ama değil herkes cebine indirdi bana bir elinde Kur'an'ı gösterip de diğer elinde de halkına açlık içinde bırakan….

Video sosyal medyada gündem oldu, çok kez paylaşılıp beğenildi.