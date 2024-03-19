Almanya’da yatırımcı güveni 2 yılın zirvesinde

Kaynak: Bloomberght
Almanya’da yatırımcı güveni 2 yılın zirvesinde
Almanya'da Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) faiz indirimlerine başlayacağı umuduyla ekonomik beklenti endeksi 2 yıldan uzun sürenin en yüksek seviyesine kadar çıktı.

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin Mart ayı sonuçlarını yayımladı.
Ekonomik beklenti endeksi bu dönemde 19,9'dan 31,7'ye yükselerek Bloomberg tahminlerinin üzerinde geldi. Beklenti 20,5'ti. Cari koşullar endeksi de eksi 81,7'den eksi 80,5'e yükseldi.
ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach değerlendirmesinde beklentilerin önemli ölçüde iyileştiğini, anket katılımcılarının yüzde 80'den fazlasının Avrupa Merkez Bankası’ndan gelecek 6 ay içinde faiz indirimi beklediğini belirtti.
Avrupa'nın en büyük ekonomisinin 2024’ün ilk çeyreğinde de daralması ve buna bağlı ola resesyona girmesi bekleniyor. Son zamanlarda ülkede imalat sanayi, zayıf küresel talep ve yüksek faiz oranlarının etkisiyle ekonominin en zayıf alanları arasında yer aldı.

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