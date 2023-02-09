9 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Dortmund ve Nürnberg tur atladı

Almanya Kupası'nda Borussia Dortmund ve Nürnberg çeyrek finale yükseldi

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 05:00
Takip Et

Almanya'daki maçlarda Türkiye için saygı duruşu

Dortmund ve Nürnberg tur atladı
+
Aa
-

Almanya Kupası'nın 3. turunda rakiplerini yenen Borussia Dortmund ve Nürnberg çeyrek finale yükseldi.

Borussia Dortmund Almanya Kupası 3. turunda Vonavia Ruhr Stadı'nda Bochum'a konuk oldu. Sarı-siyahlılar 45+1. dakikada Emre Can'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıyı hızlı başlayan ve birçok gol pozisyonu yakalayan Bochum, Dortmundlu futbolcu Jamie Bynoe-Gittens'in ceza sahasında topu elle oynadığı gerekçesiyle penaltı kazandı. Bochum karşılaşmanın 64. dakikasında Kevin Stöger'in penaltı atışını gole çevrilmesiyle 1-1'lik eşitliği sağladı. Borussia Dortmund 70. dakikada Marco ile bulduğu golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Borussia Dortmund Almanya Kupası’nda çeyrek finale adını yazdırdı.

Almanya Kupası 3. turunun diğer karşılaşmasında Nürnberg sahasında Fortuna Düsseldorf ile karşılaştı. Nürnberg takımı, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 berabere tamamlanman maçta penaltı atışları sonucunda Fortuna Düsseldorf'u 5-3 yenerek çeyrek finale çıktı.

İki karşılaşma öncesinde Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapıldı.

Almanya Kupası'nda çeyrek finale çıkmayı daha önce Bayern Münih, Leipzig, Stuttgart, Union Berlin, Eintracht Frankfurt ve Freiburg garantilemişti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
1
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
2
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
3
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
4
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
5
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
6
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
7
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿İspanya'dan gelen arama kurtarma ekibi Adıyaman'a gitti
﻿İspanya'dan gelen arama kurtarma ekibi Adıyaman'a gitti
﻿İspanya'dan gelen arama kurtarma ekibi Adıyaman'a gitti
﻿Köpek belirliyor, ekipler o bölgeyi arıyor
﻿Köpek belirliyor, ekipler o bölgeyi arıyor
﻿Köpek belirliyor, ekipler o bölgeyi arıyor
﻿İstanbul'a "sarı" uyarı: Kar ve fırtınaya dikkat
﻿İstanbul'a
﻿İstanbul'a "sarı" uyarı: Kar ve fırtınaya dikkat
﻿CTE'den Hatay cezaevinde yaşanan firar girişimine ilişkin açıklama
﻿CTE'den Hatay cezaevinde yaşanan firar girişimine ilişkin açıklama
﻿CTE'den Hatay cezaevinde yaşanan firar girişimine ilişkin açıklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.