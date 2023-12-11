Almanya'dan Mahmud Abbas kararı

Almanya'da, Ağustos 2022'de "İsrail 1947'den bugüne, 50 Filistin köyünde 50 katliam, 50 Holokost işledi." şeklinde açıklama yapan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas hakkında Berlin Savcılığının verdiği takipsizlik kararı Berlin Başsavcılığınca onaylandı.

Berlin Başsavcılığından yapılan açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın diplomatik dokunulmazlığı olduğu gerekçesiyle hakkında herhangi bir kovuşturma başlatılmayacağı belirtildi.

Berlin Başsavcılığı, bu kararıyla, Berlin Savcılığının Ekim 2022'de bu yönde verdiği kararı teyit etmiş oldu.

Alman hükümetinin daveti üzerine Ağustos 2022'de Almanya'yı ziyaret eden Abbas, Başbakan Olaf Scholz ile düzenlediği basın toplantısında İsrail'i Filistinlilere karşı çok sayıda "soykırım" yapmakla suçlamasının ardından bazı çevrelerce hedef alınmıştı.

Abbas'ın toplantıda, "İsrail 1947'den bugüne, 50 Filistin köyünde 50 katliam, 50 Holokost işledi." şeklindeki sözlerinden dolayı hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, Berlin polisi konuyla ilgili ön inceleme başlattığını duyurmuştu.