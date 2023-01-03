3 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'dan Polonya'nın savaş tazminatı talebine ret

Almanya'dan Polonya'nın savaş tazminatı talebine ret

Almanya, Polonya'nın savaş tazminatı konusunda verdiği diplomatik notaya "Tazminat ve savaş kayıplarının tazmini konusu kapanmış durumda, Almanya hükümeti bu konuda müzakerelere girme niyetinde değil" cevabını verdi.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 22:09
Takip Et

Almanya'dan Polonya'nın savaş tazminatı talebine ret

Almanya'dan Polonya'nın savaş tazminatı talebine ret
+
Aa
-

Almanya, Polonya'nın 2. Dünya Savaşı'nda uğradığı kayıplar için talep ettiği savaş tazminatını reddetti. Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasina yaptığı açıklamada, Almanya'nın Polonya'nın savaş tazminatı konusunda verdiği diplomatik notaya yanıt verdiğini ifade ederek, "Almanya Dışişleri Bakanlığı, Polonya Dışişleri Bakanlığı'nın 3 Ekim 2022 tarihli notasına 28 Aralık 2022 tarihinde yanıt vermiştir. Yanıt 3 Ocak 2023 tarihinde Polonya Dışişleri Bakanlığı'na teslim edilmiştir” dedi.

Jasina, Almanya'nın notaya “Almanya hükümetine göre tazminat ve savaş kayıplarının tazmini konusu kapanmış bulunmakta ve Alman hükümeti bu konuda müzakerelere girme niyetinde değil" cevabını verdiğini açıkladı. Jasina, Polonya hükümetinin 1939-1945 yılları arasında Alman saldırısı ve işgalinden kaynaklanan borçların tazmini konusundaki çabalarını sürdüreceğini belirtti.

Polonya, geçtiğimiz sene ekim ayında Almanya'ya verdiği notada, 2. Dünya Savaşı boyunca yol açtığı kayıplar nedeniyle Almanya'dan 6 trilyon 220 milyar 609 milyon zloti (yaklaşık 1 trilyon 300 milyar euro) talep etmişti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
1
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
2
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
3
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿Kadın jimnastikçinin antrenmanı kabus oldu. Bir anda eşofmansız kaldı
4
﻿Kadın jimnastikçinin antrenmanı kabus oldu. Bir anda eşofmansız kaldı
﻿Kadın jimnastikçinin antrenmanı kabus oldu. Bir anda eşofmansız kaldı
﻿TRT'nin Hilal Kaplan'a ne kadar ödediği ortaya çıktı. Siz derdinize yanın asgari ücretliler
5
﻿TRT'nin Hilal Kaplan'a ne kadar ödediği ortaya çıktı. Siz derdinize yanın asgari ücretliler
﻿TRT'nin Hilal Kaplan'a ne kadar ödediği ortaya çıktı. Siz derdinize yanın asgari ücretliler
﻿İslam Memiş'ten uçuşa geçen gram altın için flaş iddia
6
﻿İslam Memiş'ten uçuşa geçen gram altın için flaş iddia
﻿İslam Memiş'ten uçuşa geçen gram altın için flaş iddia
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
7
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
﻿Fatih’te kırtasiyede 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı
﻿Fatih’te kırtasiyede 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı
﻿Fatih’te kırtasiyede 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı
﻿İzmir açıklarında 111 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿İzmir açıklarında 111 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿İzmir açıklarında 111 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿Apple'ın piyasa değeri düştü
﻿Apple'ın piyasa değeri düştü
﻿Apple'ın piyasa değeri düştü
﻿'Ekmek Devriminin' yıl dönümünde hayat pahalılığı protesto edildi
﻿'Ekmek Devriminin' yıl dönümünde hayat pahalılığı protesto edildi
﻿'Ekmek Devriminin' yıl dönümünde hayat pahalılığı protesto edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.