Almanya’dan vatandaşlarına "Lübnan’ı terk edin" çağrısı

Kaynak: İHA
Almanya’dan vatandaşlarına "Lübnan’ı terk edin" çağrısı
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri’ye düzenlenen suikastın ardından vatandaşlarına Lübnan’ı terk etmeleri çağrısında bulundu.

Almanya, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Hamas’ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri’ye düzenlenen suikastın ardından harekete geçti.

Dışişleri Bakanlığı, suikastın ardından İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların genişleyebileceği uyarısı yaparak, vatandaşlarından Lübnan’ı hızla terk etmelerini istedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Halen Lübnan'da bulunan tüm Alman vatandaşlarından ELEFAND kriz hazırlık listesine kaydolmaları ve ülkeyi mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri isteniyor. Özellikle Salı günü Beyrut'ta Hamas'ın iki numarası Salih El Aruri'nin öldürülmesi göz önüne alındığında, durumun daha da kötüleşebileceği ve çatışmanın genişleyebileceği göz ardı edilemez. Bu durum özellikle Beyrut'un güney bölgeleri de dahil olmak üzere Lübnan'ın güney kesimi için geçerli”

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