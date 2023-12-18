Almanya'nın aşırı sağcı partisi AfD ilk seçim zaferini kazandı

Almanya’da 26 Kasım 2023 tarihinde yapılan yerel seçimlerde, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) tarihi bir başarı elde etti.

AfD, Saksonya eyaletindeki Pirna kentinde belediye başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, adayı Jörg Lochner ile birlikte yüzde 38,5 oy alarak birinci oldu. Böylece, AfD, Almanya’da ilk kez bir kentte belediye başkanlığı kazanmış oldu.

Pirna kentindeki belediye başkanlığı seçimlerinde, AfD’nin adayı Jörg Lochner’in rakipleri, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nden (CDU) Kathrin Dollinger-Knuth ve Özgür Seçmenler Partisi’nden (Freie Waehler) Ralf Thiele idi. İlk turda, Lochner yüzde 32,9, Dollinger-Knuth yüzde 31,4, Thiele de yüzde 30,1 oy almıştı. İkinci turda, Lochner oylarını artırarak yüzde 38,5’e çıkardı, Dollinger-Knuth yüzde 31,4’te kaldı, Thiele ise yüzde 30,1’e geriledi. Seçime katılım oranı ise yüzde 53,8 oldu.

AfD’nin adayı Jörg Lochner, Pirna kentinde belediye başkanlığı için aday gösterilen ilk AfD’li siyasetçi değildi. 2019 yılında yapılan seçimlerde, AfD’nin adayı Markus Dreßler, yüzde 14,6 oy alarak üçüncü olmuştu. Lochner ise, AfD’nin üyesi olmayan ancak AfD tarafından desteklenen bağımsız bir adaydı.

AfD’nin Pirna kentinde belediye başkanlığı kazanması, Almanya’da siyasi dengeleri değiştirebilecek bir gelişme olarak yorumlandı. AfD, 2017 yılında yapılan genel seçimlerde yüzde 12,6 oy alarak Almanya Federal Meclisi’ne girmişti. AfD, özellikle göçmen karşıtı, milliyetçi ve Avrupa Birliği karşıtı söylemleriyle dikkat çekiyordu. AfD, 2021 yılında yapılacak genel seçimlerde de güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyordu.