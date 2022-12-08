Kendilerini uçak pistine yapıştırdılar. Uçak biletleri çok ucuz diye protesto yaptılar

Last Generation grubunun üyeleri, Alman hükümetine ucuz tren seyahatini yaygınlaştırma çağrısı yaptı.
Reuters’ta yer alan bilgilere göre; iklim aktivistleri Almanya’nın en büyük iki havaalanında ucuz havayolu seyahatini protesto ederken, aktivistlerden bazıları kendilerini Münih ve Berlin’deki uçak pistlerine yapıştırdı.
Last Generation (Son Jenerasyon) grubunun üyesi aktivistler, hükümetin havayolu seyahatine desteğini sonlandırarak, ucuz tren seyahatini yaygınlaştırması için çağrıda bulundular.
Yerel medya, Münih havaalanında uçuşların aksadığını ve polisin göstericileri pistten çıkartarak, gözaltına almakta olduğunu bildirdi.
Berlin havaalanı sözcüsü ise uçuşlarda henüz aksaklık yaşanmadığını duyurdu. Son Jenerasyon, göstericilerin Berlin’in çeşitli noktalarındaki yollara barikat kurduklarını açıkladı.
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