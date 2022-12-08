Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 15:54

Son Güncelleme: 8 Aralık 2022 Perşembe - 15:55 Takip Et

Almanya’nın en büyük iki havaalanında kendilerini uçak pistine yapıştırdılar. Uçak biletleri çok ucuz diye protesto yaptılar