Almanya'yı yasa boğan saldırıda iki kişi hayatını kaybetti

Bavyera’nın Aschaffenburg şehrindeki Schöntal Parkı’nda yaşanan bıçaklı saldırı, Almanya’da büyük yankı uyandırdı. Çarşamba günü gerçekleşen olayda, biri iki yaşında çocuk olmak üzere iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi ise yaralandı.

SALDIRININ DETAYLARI

Polis, saldırının sabah saat 11.45’te başladığını ve bölgeye hızla geniş çaplı bir ekip sevk edildiğini belirtti. Hayatını kaybedenler arasında, 41 yaşında bir Alman vatandaşı ve Fas asıllı bir çocuk bulunuyor. Yetkililer, çocuğun bir anaokulu grubunda olduğunu ve failin direkt çocuğu hedef aldığını açıkladı. Çocuğu korumaya çalışan adamın ise cesur bir şekilde müdahale ettiği sırada ölümcül şekilde yaralandığı ifade edildi.

Yaralananlar arasında 72 yaşında bir Alman erkek, 59 yaşında bir anaokulu öğretmeni ve iki yaşında Suriyeli bir kız çocuğu bulunuyor. Polis, kadının kaçarken yaralandığını, ancak tam sağlık durumunun henüz netleşmediğini aktardı.

ŞÜPHELİ VE GEÇMİŞİ

Saldırının faili olarak tespit edilen 28 yaşındaki Afgan uyruklu bir erkek, olay yerine yakın bir noktada gözaltına alındı. Şüphelinin 2022 yılında Almanya’ya sığındığı, ancak 2024 sonunda gönüllü ayrılma talebinde bulunduğu öğrenildi. Yetkililer, failin daha önce üç kez şiddet eylemi nedeniyle psikiyatriye sevk edildiğini ve bu süreçte tedavi gördüğünü açıkladı. Şüphelinin asıl motivasyonları ve psikolojik durumu hala araştırılıyor.

SİYASİ TEPKİLER

Bavyera Başbakanı Markus Söder, olayın tüm detaylarıyla aydınlatılması gerektiğini vurgulayarak, “Bu cesur adamın hayatını kaybetmesi hepimizi derinden sarstı,” dedi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "vakayı hızlı bir şekilde araştırıp sonuca bağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Nach der furchtbaren Tat in Aschaffenburg habe ich mich heute Abend direkt nach meiner Rückkehr aus Paris mit den Chefs der Sicherheitsbehörden und Bundesinnenministerin Faeser getroffen. Wir werden diesen Fall schnell aufklären und die nötigen Konsequenzen ziehen. Jetzt. pic.twitter.com/mtbiBm0E01 — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) January 22, 2025

Aschaffenburg Belediye Başkanı Jürgen Herzing, Schöntal Parkı’ndaki güvenlik endişelerine daha önce dikkat çekildiğini hatırlatarak, polisin artan varlığının failin hızlı yakalanmasını sağladığını belirtti.