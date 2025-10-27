Almanya’da ilk olarak Brandenburg eyaletinde ortaya çıkan kuş gribi (H5N1) salgını ülke geneline yayıldı. Almanya’da hayvan hastalıklarından sorumlu olan Friedrich Loeffler Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, ülke genelinde 30’dan fazla çiftlikte itlaf edilen tavuk, ördek, kaz ve hindi sayısının 500 bini geçtiği aktarıldı. Açıklamada, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Aşağı Saksonya, Bavyera, Thüringen, Kuzey Ren-Vestfalya ve Baden-Württemberg eyaletlerinde vaka sayılarının arttığı bildirildi.

Son verilere göre, Aşağı Saksonya’da 8, Mecklenburg-Vorpommern’de 6, Brandenburg’da 5, Thüringen’de 4, Kuzey Ren-Vestfalya’da 2, Baden-Württemberg ve Bavyera eyaletlerinden birer çiftlikte kuş gribi görüldü.

Ülke genelinde yabani kuşlar arasında yapılan incelemelerde 73 vakada kuş gribi tespit edildiği kaydedildi. Enstitü, önümüzdeki günlerde vaka sayılarının artmasının beklendiğini duyurdu.

KUŞ GRİBİ NEDİR?

Uzmanlara göre, Kuş gribi, kanatlı hayvanları enfekte eden, orthomyxoviridae familyasından H5N1 adlı influenza virüsünün neden olduğu viral bir hastalık. Alt tipine göre yüksek veya düşük patojenite olarak sınıflandırılabilen kuş gribi genellikle kuşlar arasında yayılan bir hastalık olsa da insanlara da bulaşabiliyor.

Kuş Gribi, grip benzeri belirtiler ile ortaya çıkabiliyor. Kuluçka süresi birkaç saat ile 2-3 gün arasında değişen hastalık, ağır hastalık hissi ile ani başlayan ateş, öksürük, solunum güçlüğü ve boğaz ağrısının yanı sıra kemik ağrıları, baş ağrısı, ishal, bulantı ve kusma belirtileri gösteriyor.